Xuxa vai apresentar reality show de drag queens na Amazon Prime

08/10/2021 | 16:22



Xuxa Meneghel irá comandar um reality show de drag queens na Amazon Prime Video. O streaming e a apresentadora anunciaram a novidade nesta quarta-feira, 6, após especulações de que ela estaria à frente da versão brasileira de RuPauls Drag Race.

Xuxa vai apresentar o Caravana das Drags ao lado de Ikaro Kadoshi que, atualmente, comanda o Drag Me As a Queen, no canal E! A data de estreia no streaming ainda não foi confirmada.

O programa seguirá artistas brasileiras de todo o País, em uma competição pelo título de "Drag Suprema", enquanto viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus extravagantemente decorado.

Elas vão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. O show terá um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais. Ao final de todos os episódios, uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.

Xuxa compartilhou um teaser ao lado de Ikaro. "Pra muitos que torceram: está aí, vou me divertir muito. Para muitos que torceram o nariz: aviso que vou me divertir muito. Beijos a toda comunidade LGBTQIA+ e para quem os respeitam. E beijinho, beijinho, tchau tchau aos preconceituosos", escreveu.

"Fofoca pela metade? Aqui não meu amor! Te prepara que a Xuxa Meneghel e eu vamos comandar a Caravana Das Drags que vai chegar com tudo. Que honra fazer parte da família Amazon! Feliz demais. Um beijo para o Brasil, para as drag queens e para você!", publicou Ikaro.