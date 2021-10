Madonna revela que recusou papéis em Matrix e Batman: - Me arrependo muito

08/10/2021 | 16:11



Madonna causou na noite da última quinta-feira, dia 7, ao conceder entrevista a Jimmy Fallon, no The Tonight Show. Além de subir na mesa do apresentador, mostrar o bumbum e alegrar a noite, a cantora revelou alguns arrependimentos de sua carreira.

A rainha do pop conta que foi convidada para participar do filme Batman Returns como a mulher gato, mas que acabou recusando e entregando o papel de bandeja para Michelle Pfeiffer. Vale lembrar que a produção foi sucesso de bilheteria e é até hoje conhecida como uma das melhores adaptações dos quadrinhos da DC.

- Eu me arrependo muito de não ter aceito aquele trabalho, conta Madonna.

O mesmo aconteceu com a trilogia The Matrix. Segundo a cantora, os produtores queriam que ela interpretasse a famosa Trinity. Dá pra acreditar? Com a recusa, quem assumiu o papel foi Carrie-Anne Moss.

- Você acredita nisso? Ter perdido esse trabalho me deixou até com vontade de me matar.