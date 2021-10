Kylie Jenner exibe barrigão de grávida em look vermelho colado

08/10/2021 | 16:10



Vestida para arrasar... A mamãe estilosa está on! Kylie Jenner apareceu nas redes sociais, na última quinta-feira, dia 8, usando um look poderoso. A empresária estava vestida da cabeça aos pés com a cor vermelha, incluindo botas de salto-alto e sobretudo. E não parou por aí! Ela aproveitou o modelito colado para exibir o barrigão de grávida.

A socialite, que já é mãe de Stormi, de três anos de idade, está esperando o segundo filho com o rapper Travis Scott. Quem aí já está ansioso para conhecer o novo herdeiro do clã Kardashian-Jenner?