Ex-noiva de Lucas Penteado detalha os últimos dias com ator: Ele me prometia melhorar

08/10/2021 | 16:10



Recentemente Lucas Penteado gerou polêmica na internet ao exibir em live uma suposta traição da, até então, noiva. Julia Franhani negou todas as acusações e nesta sexta-feira, dia 8, com o fim do relacionamento, relatou ao jornal Extra os últimos dias ao lado dele.

Segundo a maquiadora, o ex-BBB estava fora de si, por ter ingerido grandes quantidades de álcool e cocaína, quando fez a transmissão a culpando.

- Eu desci do apartamento para pedir ajuda, para poder ligar para uma ambulância, porque ele estava fora de si. Quando ele me viu com o segurança, surtou, já falando que eu estava traindo ele. Saímos na quarta-feira para jantar por volta das 20h30. Ele começou a consumir cocaína por volta de meia-noite, uma da manhã. Só parou às 8h e começou a beber. Bebeu a manhã toda de quinta-feira, conta.

Essa não teria sido a primeira vez que Penteado perdeu o controle. Escândalos iniciados por ele eram frequentes, de acordo com Julia.

- Fez vários. Eu ficava desesperada, chorava, pedia que parasse. E, sozinha, eu não tinha o que fazer. E ele me dizia que não era nada demais, para eu parar de achar que aquilo era o fim do mundo. Ele dizia que ia parar e eu acreditei. Ele me prometia melhorar.

Os dois tiveram uma relação de oito meses e se conhecem desde que eram mais jovens. A paulistana ressalta que, durante o namoro, Lucas costumava ter atitudes controladoras e machistas com ela.

- Nosso namoro foi tranquilo até. Só que ele era muito autoritário, machista, não deixava eu ter amigos, usar as roupas que eu queria, não podia sair... Morei no Rio de Janeiro com ele por três meses e sequer pude conhecer a praia. Ficava fiscalizando meu celular, sempre achando que tinha algo. A mãe dele super me maltratava, falando que eu só estava ali por interesse, ela já chegou a me agredir, é super possessiva.

Julia confessa estar muito chateada com toda essa situação e finaliza descartando uma volta do noivado.

Eu não estou aguentando mais, estou muito triste. Triste por não ter recebido nem um pedido de desculpas, triste por ele nem sequer ligar para saber como eu estou ou para dar um esclarecimento de tudo isso que aconteceu. Não quero que ele me procure a não ser que seja para um pedido de desculpas. E eu vou perdoá-lo. Assim como perdoei as outras vezes. Mas voltar, não.