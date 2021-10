Após 34 anos, Claudia Alencar refaz pose da capa da Playboy

08/10/2021 | 16:10



Claudia Alencar relembrou os velhos tempos na última quinta-feira, dia 7. A atriz foi capa da revista Playboy em março de 1987 e refez a foto que estampou a publicação.

Gostei tanto de relembrar esse trabalho que causou tanta repercussão na época de lançamento que decidi junto com a Bertoli Produções reproduzir essa capa! Fiquem com esse resultado maravilhoso!, escreveu no Instagram.

Recentemente, a musa dos anos 80 havia compartilhado alguns detalhes sobre o ensaio para a revista em suas redes sociais, ressaltando como havia sido complicado na época.

Foi difícil ficar à vontade mas agora, 34 anos depois admiro esse trabalho, contou. Em entrevista para Daniela Albuquerque, Claudia revelou que, para conseguir fotografar no dia da sessão, precisou até beber vodka.