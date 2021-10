Lançamento: tablet do Homem-Aranha tem preço sugerido de R$ 649

Da Redação, com assessoria

Resultado de um acordo de licenciamento com a Disney, a Positivo lança o Twist Tab Spidey, o tablet do Homem-Aranha. Disponível para compra no site oficial da marca e nas lojas Pernambucanas com o preço sugerido de R$ 649, o modelo é inspirado na série animada da Marvel, Spidey and his Amazing Friends, disponível no Disney+.

O tablet do Homem-Aranha vem com uma série de recursos que auxiliam os adultos a monitorarem o uso do dispositivo, como o aplicativo Family Link para habilitar a função Parental Control. O produto da Positivo vem ainda com wallpaper exclusivo, sons de notificação e alarmes, além de programas embarcados como o YouTube Kids.

O Twist Tab Spidey tem 32 GB de capacidade de armazenamento, possui processador Quad-Core de 1.6 GHz, câmera de 2 MP e sistema operacional Android 11 versão GO. A tela é de 7 polegadas, os cantos são arredondados e o modelo é fino, ideal para crianças.

Além disso, o tablet do Homem-Aranha já sai de fábrica protegido. O dispositivo tem uma capa customizada com dois personagens da série animada, alça para facilitar o transporte e base para sustentação em superfícies planas. O kit ainda conta com duas teias de aranha de brinquedo que grudam na parede.

