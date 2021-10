Cartunista Ernani Diniz Lucas, o Nani, morre aos 70 anos de idade

08/10/2021 | 14:10



Aos 70 anos de idade, o cartunista Ernani Diniz Lucas morreu nesta sexta-feira, dia 8, em Belo Horizonte.

Vítima da Covid-19, de acordo com o Bom Dia Brasil, Nani estava internado e era do grupo de risco por conta da idade e do transplante de fígado. O artista ficou conhecido após ter criado a tirinha Vereda Tropical e roterizado programas de Chico Anysio.