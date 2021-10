Guedes diz crer na aprovação da mudança na regra de precatórios até o fim do ano

08/10/2021 | 13:41



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira acreditar na aprovação das mudanças nas regras de pagamento de precatórios até o fim do ano. Na quinta-feira, o relator Hugo Motta (Republicanos-PB) apresentou um parecer criando um teto para essas despesas baseado no valor pago em 2016, corrigido. Isso reduziria o montante a ser pago em 2022 de R$ 89,1 bilhões para cerca de R$ 40 bilhões, adiando o pagamento do restante.

Em evento do Itaú BBA, o ministro disse que, com as mudanças, os gastos com precatórios estarão sob controle no "futuro previsível".

Guedes afirmou também acreditar que a reforma administrativa será aprovada neste ano. "Vou lutar pela reforma administrativa e acredito que teremos o apoio do Congresso", comentou. "Tenho confiança no Congresso Nacional. A separação de poderes é a essência da democracia. Quando alguém cruza a linha, o outro pede para voltar."

O ministro acrescentou ainda que é "chocante" não ter orçamentos capturados por interesses privados. "Mas é assim."

Ele citou ainda o processo de privatização da Eletrobras, que acredita que criará grande competição no setor.