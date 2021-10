Fátima Bernardes anuncia licença médica e explica cirurgia no ombro: - Para que eu possa voltar a dançar

08/10/2021 | 13:10



Fátima Bernardes anunciou, nesta sexta-feira, dia 8, que vai ficar afastada do programa Encontro. A apresentadora terá que passar por uma cirurgia no ombro e ficará ausente por algumas semanas.

- Nas próximas semanas eu vou ficar fora do Encontro, vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena, aqui no ombro esquerdo. Eu rompi um tendão do músculo. O ombro é uma articulação complicada, houve um rompimento total e vou precisar fazer uma pequena cirurgia para que eu possa voltar a dançar, volta a nadar, que eu estou sem poder fazer nada.

Durante o afastamento, Fátima revelou que será substituída:

- Nesse período, vocês vão ficar na companhia da Patrícia Poeta e do Manoel Soares que vão tocar com muito carinho, como sempre, o nosso Encontro. Então, eu espero, em breve, poder estar de volta. Na volta, vou poder dançar para valer.

Vale lembrar que, recentemente, a apresentadora de 59 anos de idade publicou uma foto treinando, mas explicou que, por causa da cirurgia, só podia caminhar.