Tadeu Schmidt estará no comando do BBB22 e Maju Coutinho pode assumir o Fantástico

08/10/2021 | 13:10



Parece que a Globo já está com os planos definidos para o futuro do Big Brother Brasil - e também de outros programas da emissora. De acordo com o colunista Leo Dias, a empresa pretende colocar ninguém menos que Tadeu Schmidt no comando do reality show, removendo o apresentador do Fantástico.

Segundo informações do colunista, o anúncio da mudança deve vir ainda nos próximos dias, já que a apresentadora Poliana Abritta prometeu novidades sobre o BBB22 em um vídeo publicado pelo perfil do programa noticioso nas redes sociais.

Apesar de nenhuma informação ter sido oficialmente confirmada pela emissora, Leo Dias afirma que Tadeu assinou o novo contrato com a Globo em 4 de outubro - e ainda conta que as preparações para o confinamento estão a todo vapor, com a atração prevista para estrear em 24 de janeiro de 2022.

O jornalista ainda conta que, até o momento, ainda não teria sido definido um substituto para Schmidt - mas que as apostas estariam girando em torno de Maju Coutinho, que deixaria a bancada do Jornal Hoje. Dessa forma, o Fantástico contaria pela primeira vez com duas mulheres à frente do programa - mas um novo apresentador para o Jornal Hoje teria que ser definido.

Procurados, representantes da TV Globo ainda não retornaram para comentar sobre esses rumores.