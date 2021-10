Feriado tem 'Venom? nos cinemas e 'Coringa' no streaming

08/10/2021 | 12:44



Com 007 - Sem Tempo para Morrer ainda dominando as salas de cinema, o destaque da semana é Venom: Tempo de Carnificina, continuação do filme de 2018 com Tom Hardy, que se leva pouco a sério. Para quem prefere algo menos leve para este feriado, há O Homem que Vendeu Sua Pele, de Kaouther Ben Hania, que concorreu ao Oscar de produção estrangeira, e o chocante DAU.

Natasha, de Ilya Khrzhanovsky e Jekaterina Oertel, parte de um experimento que recriou em estúdio a União Soviética entre 1938 e 1958. Este último também está disponível no streaming da Reserva Imovision.

Entre as opções para ver em casa, uma das atrações é Coringa, de Todd Phillips, que conta a história de origem do vilão do Batman e deu a Joaquin Phoenix o Oscar de ator, no Telecine.

Já o delicado Minari: Em Busca da Felicidade, de Lee Isaac Chung, sobre as dificuldades de uma família de imigrantes coreanos nos anos 1980, chega ao Amazon Prime Video. O filme levou o Oscar de atriz coadjuvante.