Dicas e cuidados para não ser vítima da clonagem do WhatsApp

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/10/2021 | 12:18



*Por Laura Tyrell, chefe de RP da NordVPN

A tecnologia traz diversas facilidades e comodidades à rotina. No entanto, também é preciso ficar atento aos riscos. Um golpe que tem sido muito comum é o da clonagem do WhatsApp e de outros aplicativos de mensagens.

Conseguir os telefones das vítimas não é difícil. Em geral, somos nós mesmos que nos colocamos em risco, compartilhando nosso contato em sites de compras, redes sociais, anúncios de venda. O primeiro passo é tentar logar a conta do usuário em outro aparelho, que receberá um SMS com 6 dígitos para verificar a conta. É aí que entra a ação dos golpistas. Com isso, os criminosos conseguem realizar a clonagem do WhatsApp e começam a disparar mensagens pedindo dinheiro aos contatos da vítima, se passando por ela.

Caso isso aconteça com você, informe amigos e familiares para que eles não caiam no golpe. Para recuperar a conta clonada, por sua vez, procure no menu do app a opção “Ajuda” e em seguida “Fale conosco”. Inicie a conversa com o suporte e, se possível, envie prints da conversa dos cibercriminosos.

Outra opção é usar o e-mail support@whatsapp.com, no qual se deve relatar o ocorrido, semelhante ao processo pelo aplicativo. Na página oficial do WhatsApp ainda é possível encontrar ajuda em “Fale conosco” e “Entre em contato conosco” na aba “Suporte para o WhatsApp Messenger”. Preencha o formulário com informações como nome, e-mail, tipo de sistema operacional que utiliza e envie.

Aqui, vale um alerta para quem deixa o app logado em computadores, sendo que outras pessoas podem ter acesso às conversas. Recomenda-se sempre fazer logout ao terminar de usar o mensageiro. Caso esqueça conectado, é possível receber avisos pelo celular comunicando que a versão Web está logada e desconectar pelo celular (WhatsApp Web > Sair de todas as sessões?).

Para se proteger da clonagem do WhatsApp, basta ativar o modo “Verificação em duas etapas” do aplicativo. Basta ir em “Ajustes”, “Conta” e ativar essa opção. Em seguida, você cria uma senha que será solicitada sempre que a conta for instalada em outro aparelho – mesmo que a pessoa caia no golpe e informe aos criminosos o código de acesso enviado via SMS.

*Laura Tyrell é chefe de RP da NordVPN, empresa especializada em soluções de privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN)