Estoques no atacado nos EUA avançam 1,2% em agosto ante julho

08/10/2021 | 11:09



Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 1,2% em agosto na comparação com julho, a US$ 731,1 bilhões, informou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio. O resultado coincidiu com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O relatório sobre o dado aponta ainda que os estoques no atacado de julho foram revisados, a US$ 722,6 bilhões, mas continuaram a mostrar a alta de 0,6% frente ao mês anterior antes informada.

* Com informações da Dow Jones Newswires