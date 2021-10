Lore Improta chora ao falar sobre melancolia no pós-parto: A gente se sente até culpada

08/10/2021 | 11:11



Não é novidade para ninguém que a gravidez e a maternidade não são um mar de rosas! Em entrevistas e até nas redes sociais, diversas famosas fazem questão de desmistificar a ideia de ser uma mãe perfeita, relatando aos seguidores e fãs que também enfrentam dificuldades na maternidade.

Lore Improta, por exemplo, retornou às redes sociais cerca de 15 dias após dar à luz Liz, sua filha com o cantor Léo Santana, e acabou caindo no choro ao relatar as dificuldades emocionais do período pós parto:

- Estou passando por uma melancolia, acho que hormonal, e toda hora eu chorava e eu pensava que teria que estar bem para poder voltar aqui. Além disso, estou dedicando meu tempo à Liz e também tive uma fase muito difícil na amamentação, mas está dando tudo certo. Eu tive parto normal, fiquei muito tempo em trabalho de parto, foi lindo, mas foi um processo.

A influenciadora ainda ressaltou que está recebendo muito apoio dos familiares, e ainda admitiu que se sente culpada quando fica triste ou melancólica:

- O Léo mesmo está fazendo bastante coisa, cuidando, trocando fralda, dando remédio. Minha mãe, minha sogra, as irmãs de Léo estão me ajudando muito. Eu tenho uma boa rede de apoio. Meu choro não é de tristeza, é só uma angústia que vem. Isso são dos hormônios mesmo. A gente se sente até culpada por estar mal mesmo com essa rede de apoio, porque muitas mulheres não tem nem isso. Obrigada por tanto carinho, gente. Eu e Liz estamos bem e voltando aos poucos por aqui, entendendo essa nova rotina e esse turbilhão de hormônios.

Complicado, não é mesmo?