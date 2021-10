Eliana reencontra Xuxa Meneghel nos bastidores do SBT: - Estou tão feliz

08/10/2021 | 11:10



Eliana e Xuxa Meneghel se encontraram nos bastidores do SBT! Isso porque a rainha dos baixinhos vai participar de um quadro do programa da amiga chamado Minha Mulher Que Manda.

Eliana registrou o encontro com Xuxa no Instagram Stories na última quinta-feira, dia 7. Ela explicou que a amiga e o marido, Juno Andrade, vão participar da atração:

- Sabe quem vai participar do Minha Mulher Que Manda? Sabe quem vai estar nas nossas cozinhas? A Xuxa com o marido.

Em seguida, as duas apresentadoras aparecem juntas:

- Ah, mas eu estou tão feliz! Esse é o nosso último programa da temporada, de 2021, e a gente encerra esta temporada com casais para lá de especiais aqui no estúdio. E olha lá quem está ali [no estúdio], que linda! Obrigada, Xu. Estou muito feliz, muito feliz! Olha que gata! Está muito linda!