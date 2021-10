Rico Melquiades chora após guerra de comida em A Fazenda 13 e internautas pedem expulsão de peões

08/10/2021 | 11:10



As definições de fogo no feno foram atualizadas! Depois da eliminação de Erika Schneider na roça que ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 7, em A Fazenda 13, o fazendeiro da semana Rico Melquiades decidiu colocar todo o seu espírito vingativo em prática, gerando uma verdadeira guerra de comida - com direito a ameaças e acusações de agressão.

As ofensas haviam começado antes mesmo da saída da amiga de Rico; momentos antes da roça, Melquiades discutiu com Tati Quebra Barraco por conta de comentários ofensivos direcionados a Erika. Em certo momento, MC Gui acabou se metendo na discussão, e os dois passaram a trocar uma série de ofensas, deixando o clima cada vez mais tenso.

Já após a saída de Schneider, Rico lamentava a perda da amiga em conversa com Dayane Mello quando foi provocado por Tati, que comemorou a saída de Erika:

- Ainda bem que o Brasil tá vendo, afirmou ela;

- Tá vendo tanto que tirou o seu amigo Mussunzinho, rebateu o fazendeiro.

Os dois, então, começaram a discutir e a trocar ofensas - e, enquanto isso, MC Gui aproveitou para ameaçar Dayane por conta de suas falas no programa ao vivo:

- Está se achando, né? O grupão aqui vai fazer questão de derrubar um por um.

Com as coisas gradativamente se acalmando, Tati Quebra Barraco pegou uma xícara de café e foi se sentar na sala. Revoltado, o fazendeiro da semana aproveitou o gosto da adversária pela bebida e anunciou para a casa que desfrutasse do café que já havia sido passado, por ele jogaria o restante do pó fora. Com isso, aliados e adversários de Melquiades tentaram impedir a ação - com Dynho Alves supostamente passando uma rasteira no rapaz -, mas Rico conseguiu concluir a ação, jogando grande parte no chão da cozinha e o restante pela porta da frente.

A situação, é claro, gerou ainda mais bate boca entre os confinados, com Dynho indo para cima de Rico e sendo contido por Tiago Piquillo, que chegou até mesmo a levantar o rapaz para tirá-lo de perto de Rico. Enquanto o esposo de MC Mirella gritava ameaças em direção ao adversário, Melquiades provocava o cantor a agredi-lo.

Mas se engana quem acha que a confusão parou por aí! Enquanto Solange Gomes chorava com a discussão, afirmando que tinha pavor desse tipo de briga, Victor Pecoraro decidiu extravasar a revolta com a atitude de Rico e aproveitou um momento de distração do rapaz para derramar uma garrafa de iogurte sobre a cabeça do fazendeiro, fazendo com que seus amigos - e adversários de Melquiades - caíssem na risada.

- Ae, c* de burro, provocou MC Gui;

- Pronto, Victor. Isso aí, comemorou Tati Quebra Barraco.

O fazendeiro da semana, é claro, decidiu que não ia deixar barato e agarrou a primeira coisa que viu na frente - o que parecia ser uma garrafa de leite - para jogar o conteúdo em Victor. O rapaz acabou conseguindo se proteger parcialmente com o próprio chapéu do fazendeiro, que havia surrupiado quando despejou o iogurte em Rico, e ainda jogou a garrafa vazia do alimento no adversário. Os dois, então, pegaram tubos de ketchup e mostarda e passaram a esguichar os alimentos um no outro.

No fim, a dupla foi separada pelos demais participantes, enquanto alguns davam risada da situação e comemoravam a provocação de Victor. Rico acabou indo tomar um banho e, na sequência, decidiu gravar um depoimento para a eliminada da vez, Erika. Chorando, o fazendeiro foi amparado por amigas até o local de gravação, e admitiu que estava sofrendo com a saída da amiga.

Do lado de fora do reality, a equipe que cuida das redes sociais de Rico acabou publicando uma nota de repúdio às atitudes de Victor e Dynho, acusando os dois de agredir Melquiades e de agir com a intenção de ferir sua integridade física. A equipe, inclusive, levou suas reclamações até a produção da Record TV, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Internautas também saíram em defesa do fazendeiro da semana, apesar de condenarem sua atitude de jogar fora o pó de café, e subiram hashtags pedindo pela expulsão dos dois participantes. Eita!