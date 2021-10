8 audiolivros infantis para comemorar o Dia das Crianças

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/10/2021 | 11:18



No período que antecede o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, cresce a busca por mimos para entreter os pequenos. Os audiolivros infantis são presentes práticos que podem ser adquiridos online e garantem a celebração da data com histórias emocionantes, divertidas e enriquecedoras. As indicações desta lista estão disponíveis na plataforma de streaming Tocalivros e podem ser escutadas no computador ou aplicativo para iOS e Android.

A história de um dos personagens mais famosos de todos os tempos ganha novos ares com esta produção narrada. O encontro divertido entre um aviador perdido, um pequeno príncipe, uma rosa convencida e uma raposa ainda não domesticada guarda lições valiosas sobre a importância do amor e da amizade. O humorista Fábio Porchat integra o elenco de vozes desta opção de audiolivros infantis.

Um conto emocionante que ensina como as crianças podem lidar com os medos e as tensões causadas por pesadelos. Bianca é uma menina que, certa noite, acorda assustada com o rugido de uma pantera negra. Olhando para dentro de si, ela descobre o segredo para lidar com o animal apavorante.

Após um ciclone, a órfã Dorothy é transportada para a Terra de Oz, universo repleto de magia e cercado por perigos. Acompanhada do cachorrinho Totó, um leão covarde, um espantalho sem cérebro e um homem de lata sem coração, ela embarca em uma jornada transformadora para encontrar o caminho que a levará de volta para casa.

Está opção disponível entre os audiolivros infantis vai explicar para as crianças tudo o que acontece dentro do corpo delas depois das refeições. A divertida história apresenta os trabalhadores que transformam a comida em energia para as brincadeiras do dia a dia. E o que sobra deste processo e vira “cocô, xixi e pum”. Esta sugestão é ideal para educar os pequenos sobre temas, que podem deixar até os adultos constrangidos, de um jeito leve e descontraído.

Um livro clássico da literatura brasileira ganha vida com novas vozes e sons. O formato de audiolivro é ideal para apresentar personagens tão queridos como Narizinho, Pedrinho e a boneca Emília para as novas gerações. Neste título, a turma do sítio mergulha de cabeça na magia do Reino das Águas Claras.

Um reino inteiro em busca de pretendentes com os dedos grossos. Este é o dilema apresentado nesta obra divertida que conta a história de uma princesa enfeitiçada. Reúna os baixinhos e descubra como a “moda dos dedos gordos” mudou os rumos desta nação encantada.

Pedrinho e Dona Benta decidem visitar o País das Fábulas. Porém, erram a dose do pó de Pirlimpimpim e acabam transportados para um lugar nada convidativo. Enquanto isso, Burro Falante e Visconde de Sabugosa também passam por apuros. Descubra como eles superam estes desafios nessa opção de audiolivros infantis.

“Por favor”, “obrigado” e “com licença”. Estas são apenas algumas das palavrinhas que a ovelha Bellinha, vestida com colete e cartola de mágico, ensina para as crianças durante um sábado chuvoso. Este livro em áudio reúne os melhores ensinamentos sobre gentileza, educação e boas maneiras. Uma lição valiosa para todas as idades.