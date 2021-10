BCE prega saída da crise com administração cuidadosa pela economia global

08/10/2021 | 10:41



Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde alertou que será necessário "administrar de forma muito cuidadosa" a saída da crise do coronavírus pela economia global, durante discurso em evento do B20 (grupo de líderes empresariais de países do G-20) nesta sexta-feira.

Segundo ela, os altos preços do setor de energia e as constantes interrupções na cadeia internacional de suprimentos são fatores que podem segurar o crescimento em meio à recuperação.

Eles, no entanto, devem se provar temporários, de acordo com a banqueira-central.

Ela ainda defendeu a manutenção de um ambiente econômico estimulante, e utilizou como exemplo a zona do euro, cujo Produto Interno Bruto (PIB) deverá voltar ao seu nível anterior à pandemia no fim de 2021, em recuperação bem mais acelerada que a da crise financeira de 2008 e 2009, segundo destacou Lagarde.