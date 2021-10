Justin Bieber disponibiliza faixas inéditas de 'Justice'

08/10/2021 | 10:35



Justin Bieber tornou disponíveis a partir desta sexta-feira, 8, faixas inéditas de Justice, lançado em março deste ano. As canções Hailey, música que leva o nome da mulher dele, Red Eye e Angel Speak já estão disponíveis, inclusive no Spotify. O disco está nas plataformas digitais pela Universal Music, via Def Jam. Justice alcançou o primeiro lugar nas paradas de diversos países.

Na quarta-feira, dia 6, o canadense havia anunciado que álbum ganharia uma versão estendida. No MTV Video Music Awards, que ocorreu em setembro, o cantor liderou as indicações e concorreu em sete categorias, incluindo Clipe do Ano, com Popstar, e Artista do Ano. A última vez que ele subiu ao palco do VMA foi em 2015, quando tocou What Do You Mean?.