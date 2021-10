'A Fazenda': Erika Schneider é a terceira eliminada do reality

08/10/2021 | 10:30



Erika Schneider encerrou a participação dela em A Fazenda 13, da Record TV, na noite desta quinta-feira, 7. A modelo e ex-bailarina do Faustão tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e enfrentou a disputa pela sobrevivência no reality com Tiago e Dayane. O dia no programa foi tumultuado, com desentendimento entre Aline e Erika durante o cuidado com as vacas. O fazendeiro da semana é Rico. Durante a eliminação desta quinta-feira, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou que Dayane seria a primeira a voltar para a sede, com 33,69% da preferência do público. Tiago e Erika ficaram na roça. A bailarina recebeu 30,24% dos votos contra 36,07% de Tiago para permanecer em A Fazenda.