Adele declara que não estava feliz no casamento: 'nada fizemos de errado'

08/10/2021 | 10:14



Ser feliz e colocar-se em primeiro lugar. Estas são as metas atuais de vida da cantora Adele, de 33 anos, que falou abertamente sobre o divórcio de Simon Konecki. Atualmente, a artista namora o agente de esportes Rich Paul. Em entrevista para a edição britânica da revista Vogue,, ela explicou como se sentia quando estava casada com o pai do filho dela. "Eu estava apenas seguindo regras e não estava feliz. Mas nenhum de nós fez nada de errado", afirmou. Adele percebeu que o relacionamento não fazia mais sentido e que deveria priorizar seus desejos e necessidades.

A cantora e Simon são pais do pequeno Angelo, de 9 anos. "Queria que meu filho me visse realmente a amar e ser amada. É muito importante para mim. Estou na minha caminhada para encontrar a verdadeira felicidade desde então", ressaltou, explicando que quer ensinar a verdadeira essência do amor para o filho.

Apesar de o casamento ter chegado ao fim, Adele acredita que ser mãe ao lado de Simon foi a melhor decisão que já tomou: "Escolhi, definitivamente, a pessoa perfeita para ter um filho. Esse é um dos maiores orgulhos que tenho", enfatizou.

Adele divulgou na terça-feira passada, dia 5, a data de lançamento do single Easy On Me: 15 de outubro.