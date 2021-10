Amizade de Anitta e Lary Bottino acabou por causa de jogador de futebol

08/10/2021 | 08:10



O fim da amizade de Anitta e Lary Bottino causou o maior bafafá em 2020, afinal, as duas haviam viajado para Europa juntas e, do nada, as coisas mudaram completamente, com Anitta até deixando de seguir a peoa de A Fazenda nas redes sociais.

Mas agora, segundo Fábia Oliveira, o motivo da briga entre as duas foi revelado, e nada tem a ver com Ariadna Arantes, que também viajou com as duas e já até bateu boca com Lary nas redes sociais por conta de uma pulseira, que a ex-BBB acusa a influenciadora de ter roubado.

A colunista afirma que Anitta não gostou nadinha de uma mentira que teria sido contado por Lary durante a viagem. Lary teria ficado com um jogador de futebol brasileiro que encontrou pela Europa. A artista então, questionou se os dois mantiveram relações sexuais e influenciadora acabou negando. Desconfiando da amiga, a cantora jogou verde para o rapaz, que acabou confirmando a ficada entre eles.

Anitta não gostou de ver que a amiga não havia lhe contato a verdade. Lary, por sua vez, tentou esclarecer que não era obrigada a falar abertamente sobre sua vida sexual para a amiga, uma vez que não se sentia confortável. A Poderosa, então, resolveu colocar um ponto final na amizade, alegando que não gosta de mentira.

