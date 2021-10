Exportações da Alemanha caem 1,2% em agosto ante julho; importações sobem 3,5%

08/10/2021 | 07:17



As exportações da Alemanha recuaram em agosto, em meio a tensões na cadeia produtiva que vêm causando escassez de matérias primas e componentes. Dados publicados nesta sexta-feira, 8, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas alemã, mostram que as exportações tiveram queda mensal de 1,2% em agosto, ao passo que as importações subiram 3,5% no mesmo período. Já o superávit comercial da Alemanha somou 13 bilhões de euros em agosto, considerando-se tanto ajustes sazonais quanto de calendário. O número ficou bem abaixo do saldo positivo de 15 bilhões de euros esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.