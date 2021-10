Custo do wi-fi em São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 00:19



Nesta semana, o governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), anunciou com pompas o projeto de instalação de wi-fi nas escolas da cidade. Essa ideia é comentada nos bastidores como estratégia do secretário de Educação, Fabrício Coutinho, de inflar os gastos no setor diante dos apontamentos do TCE (Tribunal de Contas do Estado) para possibilidade de aporte insuficiente na área neste ano – o que ensejaria na rejeição de contas da gestão em exercício. O preço desse programa saiu também nesta semana no Diário Oficial de São Caetano. A ABX Telecon foi contratada por R$ 9,2 milhões por dois anos. Dentro da rede educacional, o valor foi considerado alto. Até porque a pasta deixou faltar mobiliário para escolas recém-inauguradas e evita conceder o abono aos profissionais da educação.

Discurso afiado

A vereadora Ana do Carmo (PT), de São Bernardo, soltou o verbo contra o parlamentar Julinho Fuzari (DEM) – que, nesta semana, espalhou outdoors pela cidade com acusações contra a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Ela citou que Fuzari, no passado, foi crítico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Marinho, como costuma bradar, mas também era ferrenho opositor ao prefeito Orlando Morando (PSDB). “Hoje os dois estão juntinhos”, comentou a petista, que foi deputada estadual por quatro mandatos.

Cobrança – 1

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, utilizou a tribuna da Câmara Federal para que haja investigação sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Reportagem publicada no fim de semana por consórcio de veículos de imprensa mostrou que Guedes é dono de offshores (empresas sediadas fora do País) e que permaneceu à frente da companhia mesmo depois de assumir o cargo no governo de Jair Bolsonaro (sem partido).



Cobrança – 2

“Como pode alguém que é responsável por cuidar e valorizar a nossa moeda ter investimento que continuam gerando renda em moeda estrangeira? E gerando muito mais lucro quando a nossa moeda está desestabilizada? É algo a ser investigado. É necessário o ministro estar aqui para se explicar”, cobrou Alex.



Troca na chapa da OAB

O advogado Leonardo Sica abriu mão de sua candidatura à presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo e anunciou apoio ao projeto liderado por Patrícia Vanzolini. O evento aconteceu na noite de quarta-feira. Figuras do Grande ABC prestigiaram a atividade. Entre elas a presidente da subsecção de Santo André, Andréa Tartuce, e a candidata à subsecção de São Bernardo Carmela Dell’Isola.



Segurança em debate – 1

Mais uma vez o assunto segurança pública pautou debates na sessão na Câmara de Santo André – e vereadores centraram questionamentos ao governador João Doria (PSDB). Bahia do Lava Rápido (PSDB), Wagner Lima (PT) e Eduardo Leite (PT) foram alguns dos parlamentares a comentar problemas em bairros de atuação.



Segurança em debate – 2

Na esteira da discussão, o vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), que é policial militar, voltou a defender a implantação do projeto que permite que funcionários utilizem arma taser (de choque). “O objetivo do nosso projeto, o Escola Protegida, é para nós equiparmos os funcionários desde que eles queiram. Isso é facultativo. Se eles quiserem, irão passar por um curso de capacitação, testes psicológicos. Quando estiverem preparados, irão portar a taser, uma arma não letal”, considerou o parlamentar.