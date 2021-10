Adele confirma romance com Rich Paul e revela que filho sofreu com divórcio: Você não ama mais meu pai?

07/10/2021 | 17:11



Adele quebrou o silêncio e, como capa da Vogue Britânica, revelou alguns detalhes de sua vida pessoal. Vale lembrar que a cantora não dava entrevistas há cinco anos! Além de confirmar o romance com o agente esportivo Rich Paul, ela também contou como foi o período de divórcio com Simon Konecki, com quem ficou casada por quase dois anos.

Separação e adaptação

Sem meias verdades, Adele não teve medo de afirmar que sua vida desmoronou após a separação. A maior dificuldade foi em relação ao filho Angelo, de oito anos de idade, que não entendia o motivo da separação dos pais.

Ele tem tantas perguntas simples para mim que não posso responder, porque não sei a resposta. Tipo: Por que não podemos ainda morar juntos? Isso não é o que as pessoas fazem quando se divorciam. Mas por que não? Eu digo: Eu não sei, porra. Isso não é o que a sociedade faz. E: Por que você não ama mais meu pai? E eu dizia: Eu amo o seu pai. Simplesmente não estou apaixonada. Não consigo fazer isso fazer sentido para uma criança de nove anos.

A cantora ainda conta que não houve briga entre ela e Simon sobre a custódia do filho, e reforçou que todo o término foi amigável.

Simplesmente não era ... Simplesmente não era mais certo para mim. Eu não queria acabar como muitas outras pessoas que conhecia. Eu não era infeliz, infeliz, mas teria ficado infeliz se não tivesse me colocado em primeiro lugar. Mas, sim, nada de ruim aconteceu ou algo parecido.

Novo álbum

Prestes a lançar um novo álbum, que supostamente foi nomeado de 30, Adele conta que parte das músicas foram escritas na tentativa de explicar o divórcio ao filho.

Eu apenas senti que queria explicar a ele, por meio deste álbum, quando ele estiver na casa dos vinte ou trinta anos, quem eu fui e por que escolhi voluntariamente desmantelar toda a sua vida em busca da minha própria felicidade. Isso o deixava muito infeliz às vezes. E essa é uma ferida real para mim que não sei se algum dia serei capaz de curar. Não é como se alguém estivesse me atacando, mas é como se eu tivesse deixado o casamento. Seja gentil comigo também. Foi a primeira música que escrevi para o álbum e eu não escrevi mais nada por seis meses depois porque eu estava tipo: OK, bem, eu já disse tudo.

Romance com Rich Paul

Em outra matéria publicada pela revista, Adele confirmou o relacionamento com Rich Paul.

Sim, estamos juntos. Estamos muito felizes.

A cantora conta que, a principio, não tinha intenção que o romance fosse revelado ao público. Ela relembra a primeira vez que foi a um jogo de basquete com o amado, e as desculpas que planejou dizer para negar o romance.

Não era minha intenção tornar isso público. Eu só queria ir ao jogo. Eu adoro estar perto dele. Eu simplesmente amo isso. Ele estava tipo: O que as pessoas vão dizer? E eu disse: Que você me contratou. Como atleta. Você é meu agente. E ele disse: Ok, legal.

Adele conta que chegou a namorar outras vezes, mas que os relacionamentos não iam pra frente devido a fama. Como eles sempre tentavam esconder, acabavam se privando de viver como deveria. Mas, com Rich é diferente:

Não me sinto ansiosa, nervosa ou esgotada. É exatamente o oposto. É selvagem. Sou uma mãe divorciada de 33 anos de um filho que está no comando. A última coisa de que preciso é de alguém que não saiba onde está ou o que deseja. Eu sei o que quero. E eu realmente sei o que não quero.