Obituário - 08 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Antonietta Vallano, 98. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Jardim das Primaveras I, em Guarulhos (São Paulo).

Benita de Souza Almeida, 94. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Tomé de Araujo, 87. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Martins, 80. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Catarina de Oliveira Rodriguez, 78. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldino Medeiros, 78. Natural de Caicó (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Ajudante de produção. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Mônaco, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Filiputi, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Pinto Bertocini, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Patente Novo, em São Paulo, Capital. Dia 4. Jardim da Colina.

Cleuza Artero dos Santos, 66. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia da Silva Morales, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovino Oliveira Nascimento, 50. Natural de Urandi (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pedreiro. Dia 4, em Santo André. Memorial Planalto.

Maycon Tsimitakis Gomes, 30. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Construtor. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Francisca da Silva Lopes, 85. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Edgar Vicente dos Santos, 75. Natural de Anadia (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Madalena Alves, 70. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Phoenix.

Marli Bernardes de Alvarenga, 66. Natural de Campos (Rio de Janeiro). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ednaves Almeida de Oliveira, 45. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no Jardim Emburá, em São Paulo, Capital. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Maria Eder Sukadolnik, 99. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Richard Suszek, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bela Vista, em São Paulo. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Gonçalves de Assis, 82. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz.

Lúcia Machado, 82. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastião Vitório de Oliveira, 78. Natural de Elói Mendes (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Pelegrin, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Francisco Sobrinho, 67. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Iracema Tereza de Morais, 60. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.

Vilma Rodrigues da Silva, 57. Natural de Goiânia (Goiás). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Vilma Juliano, 62. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Margim Heurelo de Matos, 61. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Mauá. Dia 4. Jardim da Colina.



M A U Á

Alípio José da Silva, 88. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 4, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Hildebrando Dias da Mota, 87. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Amélia de Oliveira, 82. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Dvaldo Riachão de Jesus, 66. Natural de São Cristovão (Sergipe). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 4. Vale dos Pinheirais.