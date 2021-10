Anitta se impressiona com beleza de Carolina Dieckmann e dispara: -Ela não se enxerga, não é possível

07/10/2021 | 15:10



Em um dia de spa organizado por Leo Fuchs na casa da Anitta na Flórida, nos Estados Unidos, a cantora e algumas amigas como Carolina Dieckmann, Gabriela Prioli e Isabela Grutman curtiram o momento de beleza. A cantora não escondeu o choque em relação a beleza de Carolina e Leo compartilhou tudo nos Stories do Instagram.

- Ela parece ter a minha idade. Talvez eu pareça ser até mais velha que ela porque estou cheia de procedimentos e ela não tem nada. Você tem aparência de 28, 29, juro. Podemos sair na rua e perguntar, disse a cantora.

Carolina, de 43 anos de idade, ficou até sem graça com os elogios da amiga e declarou:

- Ela gosta muito de mim.

A funkeira não conseguia acreditar e tentou convencer a atriz.

- Se sairmos ali, agora, e perguntar quem é a mais velha, eu perco. Estou falando sério, você não se enxerga.

E não é só Anitta que se impressiona com Carolina! Na última quarta-feira, dia 6, Dieckmann postou uma foto chutando um saco de pancadas e mostrou a elasticidade no auge dos 40. Com uma roupa própria de exercícios a atriz compartilhou a foto no Instagram.

Bora!, escreveu ela na legenda.

O clique rendeu muitos elogios de amigos da atriz e dos internautas.