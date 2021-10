Arthur Gandini

Foi inaugurada, na manhã dessa quinta-feira (7), a unidade de saúde da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, no Quarteirão da Saúde de Diadema. O centro é voltado ao atendimento de pessoas com deficiências físicas e doenças potencialmente incapacitantes. Participaram da solenidade o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito de Diadema, Filippi Júnior (PT), entre outras autoridades.

Doria prometeu a inauguração de mais quatro unidades no Grande ABC. A primeira deve ser entregue em São Bernardo, ainda sem previsão. O governador também defendeu a importância de ser oferecida reabilitação motora à população. "Podemos inaugurar aqui mais um centro. O 19º no estado desde 2019. O centro é uma referência internacional e um orgulho", afirmou.

Filippi também exaltou a disponibilidade do serviço para moradores de Diadema e de toda a região. O prefeito agradeceu pela parceria entre os governos municipal e estadual. "Hoje é um dia especial para nós. O Quarteirão da Saúde tem o compromisso de ser um espaço onde a reabilitação e a fisioterapia fazem parte do conjunto da atenção dada à população. Com a parceria com o governo do estado, podemos ir mais longe", declarou.

A construção do centro foi acordada em 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin e o então prefeito Lauro Michels. As obras chegaram a ser paralisadas por três vezes e o antigo governador já havia feito uma inauguração remota do centro, em março de 2018, por conta da pandemia.

CAPACIDADE - De acordo com o governo do Estado, o centro de reabilitação tem condições de atender mais de 3,2 mil pessoas por mês, o que corresponde a realização de 3.250 sessões terapêuticas e consultas mensais a pacientes com deficiência visual e física. Serão ofertados serviços nas especialidades de educação física, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, ortopedia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e serviço social.

A expectativa é de que, todos os meses, sejam realizadas ainda 420 consultas nas especialidades de oftalmologia e fisiatria, além de disponibilizadas mais de 70 tecnologias assistivas, como órteses, próteses e meios de locomoção. No total, 45 profissionais vão prestar atendimento na unidade. O serviço também conta com equipamentos de tecnologia robótica, a exemplo dos robôs Lokomat e Armeo-power, que são utilizados no tratamento de membros inferiores e superiores, respectivamente.

O centro possui um valor de custeio de R$ 37,2 milhões para os primeiros cinco anos de funcionamento. O custo mensal será de R$ 630 mil, dos quais R$ 4,9 milhões serão destinados a equipamentos. O investimento também inclui R$ 5,9 milhões repassados à prefeitura de Diadema para as obras concluídas no final de 2019.