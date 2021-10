Bombeiros são chamados à fazenda de Gusttavo Lima para retirada de abelhas

07/10/2021 | 14:10



A noite da última quarta-feira, dia 6, do Gusttavo Lima acabou agitada!

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, alguns fãs viram da estrada próxima a fazenda do cantor luzes de um caminhão de bombeiros no local e acharam estranho, mas não era nada muito grave. A fazenda do cantor recebeu a visita do Corpo de Bombeiros para que fosse feita a retirada de uma colmeia de abelhas que se instalou na portaria. Gusttavo teria ligado no dia anterior para agendar a retirada, que foi feita com sucesso

Entramos em contato com a assessoria do cantor, mas até a publicação desta nota não houve retorno.