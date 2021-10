Grávida, Bárbara Evans revela valor pago em fertilização in vitro

07/10/2021 | 14:10



Realizar o sonho de ser mãe não tem preço, não é mesmo? É o caso de Bárbara Evans - que quebrou o porquinho para pagar uma grande quantia pela fertilização in vitro. Na última quarta-feira, dia 6, a modelo usou as redes sociais para conversar com os seguidores e revelou que o tratamento custou cerca de 70 mil reais.

Grávida de três meses, Bárbara é casada com o empresário Gustavo Theodoro e juntos, após um longo processo, anunciaram que estavam esperando gêmeos, no entanto, tempos depois, a filha de Monique Evans contou que um dos embriões não vingou.