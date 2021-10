Luciano Szafir fala sobre sequelas da Covid-19 e revela expectativa de ser avô

07/10/2021 | 13:11



Depois de passar por momentos complicados, Luciano Szafir abriu o coração nas redes sociais, na última quarta-feira, dia 6, e conversou com os fãs sobre as sequelas da Covid-19, os planos para o futuro e a expectativa de ser vovô.

Ao ser questionado sobre o maior reflexo da doença, que acarretou na intubação após contrair o vírus duas vezes, ele respondeu:

- A bolsa de colostomia nem me incomoda, porque foi a cirurgia que salvou a minha vida. A pior sequela da Covid-19 são as dores que tenho sentido nas pernas, mas isso vai passar também. Obrigado pela preocupação. Todos os profissionais da saúde são anjos, merecem ser muito mais valorizados, salários maiores, merecem tanta coisa que, infelizmente, a gente não dá.

E não parou por aí! Quando o assuntou se voltou para Sasha Meneghel, fruto de seu relacionamento com Xuxa, o ator se derreteu e comentou sobre a possibilidade de ganhar um netinho.

- Na realidade, a minha ansiedade é em ver a minha filha feliz. Então, na hora que ela quiser ter filho, eu vou amar, com certeza.

Já sobre a expectativa de ser pai novamente, Szafir, que é casado com Luhanna Melloni, disparou:

- Não, não pretendo ter mais filhos. Acho que a família está completa com a Sasá [Sasha], com David [de sete anos de idade], com Mika [de seis anos]. Mas não tem nada melhor do que família, filhos, crianças, mas está bom assim.