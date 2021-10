Líder diz que Senado chegou a acordo para aprovar extensão do teto nos EUA

07/10/2021 | 12:26



Líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer afirmou nesta quinta-feira que conseguiu um acordo na Casa para estender o prazo do teto da dívida fiscal do país até o começo de dezembro. Segundo ele, é esperado que a votação da proposta ocorra ainda nesta quinta-feira.

Na quarta, o líder da minoria, senador Mitch McConnell, havia adiantado que os republicanos no Senado permitiriam a aprovação da pauta.