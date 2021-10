Equipe de Verdades Secretas 2 esgota estoque de tapa-sexos

07/10/2021 | 12:11



As cenas picantes de Verdades Secretas 2 está dando trabalho para a equipe de figurino da novela!

De acordo com Patrícia Kogut, do jornal O Globo, durante as gravações, já foram usados mais de 300 tapa-sexos em cena.

Com o material esgotado nos estoques do Rio e em São Paulo, a equipe está à procura do acessório em outros estados. Os tapa-sexos são laváveis e reaproveitáveis, podendo ser utilizados até três vezes. No entanto, quando as cenas são mais movimentadas ou feitas na água é preciso descartar o material logo.

Camila Queiroz e Romulo Estrela já teriam gravado uma das cenas mais quentes da trama. Nas sequências picantes, uma equipe de apenas seis pessoas fica no estúdio, a fim de deixar todos à vontade.

Camila ainda terá cenas de sexo sadomasoquista com Gabriel Braga Nunes, que interpretará um cliente de Angel, sua personagem. A atriz usou dublê nos momentos com risco de dor, envolvendo cordas.