Filha de William Bonner expõe gritaria do pai no grupo do WhatsApp

07/10/2021 | 12:10



Gente como a gente! Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, divertiu os seguidores na última quarta-feira, dia 6, ao compartilhar nas redes sociais um print do grupo da família do WhatsApp. Nele, o âncora do Jornal Nacional mostrou o lado paternal ao escrever a mensagem para os filhos em caixa alta, também conhecido como Caps Lock no mundo virtual, ou seja, como se estivesse gritando na vida real.

Atenção! Vocês precisam assinar um documento relativo a [...]. Verifiquem e-mails, enviou Bonner.

Por que está gritando?, respondeu Bia.

Já assinei, disparou a outra filha, Laura.

Quem nunca viveu essa situação, não é mesmo?