Novela 'Amor com Amor se Paga' estreia no Viva em novembro

07/10/2021 | 11:02



Seguindo o clima nostálgico típico do canal, o Viva irá exibir, a partir de novembro, duas novelas que foram clássicos da TV Globo: Amor com Amor se Paga e Páginas de Vida. A primeira, de 1984, vai substituir O Salvador da Pátria e tem como personagem principal Nonô Corrêa, interpretado por Ary Fontoura, que é o "pão-duro" da trama - ao ponto de chegar a colocar cadeados na geladeira e armários para que os alimentos da casa sejam consumidos lentamente. Detalhe: Nonô é rico, mas ninguém sabe.

A novela também conta com atores como Edson Celulari e Bia Nunes, filhos de Nonô, e Oberdan Junior e Claudia Ohana. A autora da trama é Ivani Ribeiro, com direção de Atílio Riccó, Jayme Monjardim e Gonzaga Blota.

O canal Viva também vai transmitir, a partir do próximo mês, a novela Páginas da Vida, de Manoel Carlos, que vai substituir Da Cor do Pecado. Exibida em 2001, tem como protagonista a atriz Fernanda Vasconcellos, que vive o papel de uma jovem que mora em Amsterdã, engravida do namorado aos 18 anos e é abandonada por ele.

Ana Paula Arósio, Lilia Cabral, Edson Celulari e Regina Duarte também têm papéis importantes na novela. Regina Duarte, inclusive, interpreta a médica Helena, que fará de tudo para salvar a vida de Nanda. Ela também adota uma menina com Síndrome de Down que foi rejeitada pela família.