Round 6: série na Netflix aumenta interesse na Coreia do Sul; veja curiosidades

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/10/2021 | 10:48



A série sul-coreana Round 6, também conhecida como ‘Squid Game’, foi lançada pela Netflix no dia 17 de setembro de 2021. Desde então, vem fazendo um sucesso gigantesco. O seriado reúne brincadeiras infantis, sobrevivência e um prêmio milionário.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

De acordo com o CEO do serviço de streaming, Ted Sarandos, o seriado poderá se tornar o mais visto de toda a história da plataforma de streaming. No Brasil, a série sul-coreana Round 6 já se tornou febre.

De acordo com uma pesquisa realiza pela Decode, empresa de client acquisition e consulting do grupo BTG Pactual, Round 6 alcançou um total de 165 milhões de pessoas na web, além de ter sido um dos assuntos mais comentados no Twitter em 44 países, acumulando mais de 100 mil menções. No Brasil, alcançou o primeiro lugar nos trending topics em 28 de setembro.

Hwang Dong-hyuk, criador da série, disse que não pretende dar continuidade à produção. Entretanto, existem algumas notícias de que a Netflix já estaria produzindo a segunda temporada do seriado e planejando investir 500 milhões de dólares em filmes e programas de televisão originais na Coreia do Sul neste ano.

Quando se analisa o Google Trends, percebe-se que não é somente a plataforma de streaming que está interessada na nação asiática. Desde a estreia de série sul-coreana Round 6, o termo Coreia apresentou um aumento de 1.200% nas buscas.

Confira abaixo outros termos relacionados ao país que também obtiveram aumento no volume de pesquisas:

‘moeda coreia do sul’ – aumento de 1900%

‘Won’ – moeda sul coreana – aumento de 1.750%

BTS – aumento de 170%

‘Passagem para Coreia do Sul’ – aumento de 80%

‘Coreia do sul horário’ – aumento de 50%

Gênero K-pop – aumento de 50%

A Decode também coletou alguns dados mais aprofundados sobre o que os usuários acharam da série. No Twitter, a reações foram as seguintes:

23% relataram sentimentos fortes pelo seriado

18% mencionaram o episódio 6

15% estão perdidamente apaixonados por Sae Byeok

11% imploraram por uma segunda temporada

9% se surpreenderam com o desfecho

8% apenas disseram que amaram a produção

6% divulgaram memes sobre endividamento

6% viraram fãs de Dorama (apesar da série ser um K-drama)

2% não entenderam por que, no Brasil, o nome da série virou ‘Round 6’.

Segundo o IMDb (Internet Movie Database, especializado em produções cinematográficas), o mais novo sucesso sangrento já ultrapassou séries como Lúcifer e La Casa de Papel nas classificações:

Round 6: 8,3/10

Sex Education: 8,3/10

La casa de papel: 8,2/10

Lúcifer: 8,1

Missa da meia noite: 7,9/10

Série sul-coreana Round 6: curiosidades