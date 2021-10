Anitta manda recado após Jesuíta Barbosa afirmar que está bem hétero

07/10/2021 | 10:10



Anitta não perde tempo mesmo! Após ler que Jesuíta Barbosa está bem heterossexual, a cantora logo tratou de mandar seu recado e mostrar interesse no ator.

Em bate-papo com a GQ, Jesuíta abriu o jogo sobre sua sexualidade, afirmando que não gosta de rótulos.

- O corpo do ator, do ser humano, é esse lugar de experimentar. Não fico nesse rótulo de celebridade, não me interesso em divulgar a minha intimidade. Isso não tem nada a ver com o meu ofício, disse.

E completou aos risos.

- São fases da vida. Naquele programa era uma fase, agora até que estou bem hétero.

Certa vez, o ator declarou que, em prol da comunidade, poderia se autoafirmar vi***o, quando foi questionado se era gay.

Após a declaração sobre ser bem hétero, Anitta, então, disparou em uma página no Instagram:

Aiiiiii chega mais entaãooooooo (sic), adicionando ainda emojis apaixonados.

Será que ele tem interesse da Garota do Rio?