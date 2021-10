Streaming: Telecine migra para GloboPlay

Da Redação

Do 33Giga



07/10/2021 | 09:18



O Telecine anunciou que passará a oferecer seu conteúdo dentro do Globoplay. O serviço de filmes vai, aos poucos, migrando para o streaming da Globo, em uma operação que será concluída até o final do ano.

Com a unificação, os assinantes do Telecine terão acesso aos conteúdos on demand e aos seis canais lineares de cinema no Globoplay. Ainda não há informações sobre os preços após a término da fusão.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Telecine terá uma área personalizada dentro do app e da versão web do Globoplay, num modelo conhecido como channel. Essa mesma modalidade é utilizada na oferta dos canais Premiere e Combate.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Não será necessário ser assinante do Globoplay para consumir o conteúdo do Telecine, que continuará condicionado a uma assinatura específica.