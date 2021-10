Rico Melquiades ganha a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça em A Fazenda 13!

07/10/2021 | 01:10



A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, dia 6, exigiu muita estratégia, mas também foi preciso contar com a sorte!

Seguindo o que foi decidido na formação da Roça, que ocorreu na última terça-feira, dia 5, Tiago Piquilo não participou da prova devido ao veto de Dayane Mello.

A dinâmica da prova foi a seguinte: foram feitas perguntas nas quais os peões indicados para a Roça teriam que escolher a pessoa que mais se encaixa como resposta. Feitas as escolhas dos três roceiros, a mesma pergunta era feita aos peões do fazendão, que precisavam escolher dentre as três opções dos roceiros, sem saber qual roceiro votou em quem, é claro, e as pessoas escolhidas não votavam.

Por fim, o roceiro que tivesse mais peões que concordassem com sua escolha, ganharia um ponto. Ao final de todas as rodadas, quem tivesse mais pontos seria o campeão.

Primeira pergunta: qual o peão é a pessoa que some do jogo e acaba virando a famosa planta? Rico escolheu Tiago, Erika escolheu Marina Ferrari e Day escolheu Dynho. Destas opções a mais votada pela casa foi Tiago, dando à Rico o primeiro ponto da prova.

Segunda pergunta: qual peão se acha o dono da Fazenda e gosta de mandar nos outros? Rico escolheu Bil, Day escolheu MC Gui e Erika escolheu Gui Araújo. Quem levou o ponto da rodada foi novamente Rico!

Terceira pergunta: qual peão mostra ser uma coisa, mas é outra? Erika escolheu Erasmo, Rico escolheu Victor e Day escolheu Bil. E não deu outra! Rico levou a vitória após ganhar três rodadas seguidas, sem nenhum erro!

E aí? O que você achou dessa vitória do Rico?