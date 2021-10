Santuário Nacional reabre ao público, mas com restrições

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 23:27



A cidade de Aparecida espera para os próximos dias centenas de devotos vindos de diversas partes do Brasil. Por conta da pandemia da Covid, as celebrações religiosas continuam com restrições e capacidade reduzida de público, a fim de evitar a disseminação do vírus durante as celebrações.

Para entrar na Basílica, os fiéis terão a temperatura aferida, devem higienizar as mãos com álcool gel e utilizar máscara de proteção. O distanciamento físico é obrigatório dentro do Santuário Nacional, que possui capacidade para receber 35 mil pessoas, mas deve acolher apenas 2.500 durante as celebrações, com cerca de três pessoas em cada banco dentro da Basílica.

A programação deste ano prevê um número maior de missas do que no ano passado. Nos dias de semana devem ocorrer nove celebrações religiosas, enquanto aos fins de semana o número de cerimônias sobe para 13. No dia 12 de outubro, data dedicada à Nossa Senhora Aparecida, devem ocorrer 14 momentos de orações no complexo do Santuário.

A passagem pelo nicho onde fica a imagem da santa, casa de velas, sala das promessas e atrações do Santuário, como o bondinho, estão liberados ao público. Diferentemente do ano passado, a tradicional carreata com imagem Peregrina de Nossa Senhora vai percorrer as ruas da cidade em um carro aberto, porém os fiéis não poderão acompanhar a pé, apenas de dentro de veículos ou das janelas das vias em que a procissão passar.

Assim como ano passado, as procissões, passeios ciclísticos e a Vigília Mariana não devem acontecer, por conta da pandemia.

Para quem não puder ir até Aparecida, as principais celebrações serão transmitidas por meio das redes sociais do Santuário Nacional. Pedidos e intenções também poderão ser enviados pelo site (www.a12.com/santuario). O complexo segue recomendando que os fiéis evitem aglomerações e acompanhem a programação remotamente.

FESTA JÁ COMEÇOU

O primeiro dia da festa à Padroeira do Brasil começou no domingo, no Santuário Nacional de Aparecida. A novena das 15h, presidida pelo missionário redentorista padre Luiz Cláudio Alves de Macedo, prestou homenagem às vítimas da Covid e aos familiares. Durante a procissão, uma bandeira preta lembrou os quase 600 mil mortos vitimados pela doença.