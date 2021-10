Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 23:59



Foram prudentes as declarações, unânimes, dos sete prefeitos do Grande ABC sobre a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscara facial como medida de combate à proliferação do novo coronavírus. Estimulada pela declaração do chefe do Executivo carioca, Eduardo Paes (PSD), que pretende flexibilizar o uso do equipamento a partir da semana que vem, a equipe do Diário foi consultar os mandatários das cidades da região. Todos rechaçaram a ideia. Ponto positivo. Os mais renomados infectologistas do Brasil dizem que não é hora de afrouxar as medidas profiláticas. A justificativa é bastante simples. O índice de transmissão ainda é alto.

Titular da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), o médico Alexandre Naime, uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é pandemia, argumenta que o uso de máscara só poderá começar a ser flexibilizado quando a taxa de transmissão do novo coronavírus estiver abaixo de 0,5 (quando 100 indivíduos contaminados só contagiam outros 50). O Grande ABC, com índice de 0,86, ainda não está apto a dar este passo.

É perfeitamente compreensível que, após tanto tempo de restrições e confinamento, haja torcida pelo abrandamento das medidas. Ainda mais quando as campanhas de vacinação em massa começam a dar resultados, derrubando as estatísticas da doença dia após dia. Neste cenário, fica difícil convencer a população de que o perigo ainda não passou. Mas este é exatamente o desafio das autoridades municipais, especialmente dos prefeitos. A pandemia vai passar, mas ainda não passou.

Se as medidas de distanciamento e higienização continuarem a ser respeitadas com rigor pela comunidade, empurrando para baixo os indicadores de contágio e morte por Covid-19, a região poderá, em breve, atingir o patamar necessário para que se inicie a discussão sobre o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras. Mas, por enquanto, a cautela demonstrada pelos prefeitos do Grande ABC para tratar de tema tão delicado traz o conforto necessário à sociedade.