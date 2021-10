ESG nas empresas brasileiras

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 23:59



Social e de Governança, em português) deve ser vista pelas empresas não mais como mera tendência ou modismo, mas sim como medida de sobrevivência e de competitividade no mercado. A ESG é convergência de princípios éticos e de responsabilidade para capitalismo mais sustentável e está sendo rapidamente incorporada pelos investidores como métrica de valoração de negócios, sinônimo de maior retorno do capital investido. A verdade é que o Brasil ainda engatinha nesse tema, apesar do seu potencial. A conscientização dos empresários sobre os critérios ESG ainda é incipiente, se comparada a Estados Unidos e Europa.

ESG é padrão abstrato de comportamento e pode ser materializado de várias maneiras. No entanto, a explicação à relação ESG – maior retorno é racionalmente simples e perceptível por meio de exemplos: padrões elevados de governança corporativa, gestão participativa e integração de áreas internas geram sinergia e redução de custos; funcionários mais produtivos e satisfeitos; maior geração e melhor aproveitamento de talentos; boards com diversidade de gênero tendem a perceber problemas mais rapidamente e a gerenciar riscos de forma mais abrangente; menor exposição a contingências torna o crédito mais barato e acessível; empresas com maior consciência da sociedade e do meio ambiente em que se inserem têm melhor reputação e maior solidez da marca. Independentemente do ramo de atividade, fase ou tamanho da empresa, verificação dos padrões ESG pode se dar com diagnóstico inicial denominado ‘exercício de materialidade’, que busca mapear quem são stakeholders, quais as possíveis melhorias na organização interna e nos procedimentos da empresa, bem como quais os potenciais impactos positivos na cadeia de fornecimento, produção e distribuição de produtos.

Assim, a incorporação de critérios ESG na atual dinâmica corporativa ultrapassa o conceito de compliance – objetivo, missão e valores –, para fazer com que a empresa assuma efetivamente o papel de agente transformador social e ambiental – e, ainda, com incremento de lucro. No campo das fusões e aquisições empresariais, o exercício de materialidade torna-se balizador na atração de investidores, maximização do valor do negócio e diminuição no tempo gasto na operação. Em tempos difíceis como os atuais, as prioridades estão relacionadas quase que integralmente à sobrevivência do negócio, parecendo não haver espaço para preocupações ‘subjetivas’ como a implantação de critérios ESG. Que tal percepção não seja verdadeira e que os empresários brasileiros tragam a adoção das práticas para a ordem do dia.



Marcus Phelipe Barbosa de Souza é sócio do Gasparini, Nogueira de Lima e Barbosa Advogados e especialista em Fusões & Aquisições.



PALAVRA DO LEITOR

Quem cala...

O ‘Posto Ipiranga’ do governo, o marido do presidente (homofóbico, Bolsonaro adora se casar espiritualmente com seus bajuladores ou ídolos da vez), o plano A sem substituto, o que se diz contente com a alta do dólar (que conveniência!) e que ataca funcionários públicos, o ‘tchutchuca’ foi citado como dono de conta milionária em paraíso fiscal (Política, dia 4). Parte da imprensa passa pano para Paulo Guedes?

Ricardo Barreto

São Bernardo



Investigação

O presidente da República, quando era deputado federal, considerou em discurso na Câmara que o uso de paraíso fiscal era verdadeiro assalto. Qual vai ser o seu procedimento agora em relação à denúncia de que seu ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém offshores em paraísos fiscais. Dá para aceitar essa situação sem os devidos esclarecimentos?<EM>

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Titulares

É notório que, com mudança de hábitos e o desenvolvimento tecnológico, a imprensa escrita perdeu muito do protagonismo, diminuiu volume de exemplares e não é mais referência absoluta nas notícias. Entretanto, jornais de prestígio, como este Diário, ainda são considerados fontes dignas e confiáveis de informação e formadores de opinião que continuam a possuir leitores assíduos, como eu, por exemplo. Entretanto, não compreendo alguns posicionamentos editoriais um tanto exagerados, como têm sido as denúncias constantes em Primeira Página contra a administração de São Caetano. Entendo, como morador da cidade, que existem fortes motivadores a textos, a ressaltar quedas nas bolsas de valores mundiais, que afetam nossos preços internacionais; que pequeno vírus na China pôde ocasionar a morte de 600 mil pessoas no País; que ministros têm negócios próprios em paraísos fiscais; que o presidente usa crianças para incentivar sua campanha armamentista; que o Estado de São Paulo é dos que mais imunizam no Brasil etc. Ao invés disso, nos deparamos diariamente com denúncias de prováveis irregularidades e críticas a ações de compras e regulamentos da administração de São Caetano, sem que haja antes a divulgação justa e equitativa da informação com esclarecimentos e suas justificativas oficiais ou até da negação da denúncia pela Justiça não sem antes afetar a imagem das autoridades envolvidas.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Cadê protocolos?

Reportagem neste Diário diz que o Grande ABC descarta retirar a obrigatoriedade do uso da máscara devido à intenção da prefeitura do Rio de Janeiro, que sinaliza com essa possibilidade, a partir de 15 de outubro (Setecidades, ontem). Porém, os protocolos sanitários em São Bernardo não estão sendo respeitados há muito tempo, principalmente em alguns comércios. Como exemplo, basta andar pela Avenida Senador Vergueiro, entre a Avenida Lions e o Largo São João Batista, no Rudge Ramos, para perceber no interior de algumas lojas que muitos atendem os clientes sem máscaras, e não existe qualquer fiscalização sobre isso.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo