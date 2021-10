Romeiros da região começam peregrinação até Aparecida

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 23:23



Há menos de uma semana para o 12 de Outubro, dia da Padroeira do Brasil, romeiros do Grande ABC partiram rumo a Aparecida, no Interior. Em Santo André, grupo com 160 fiéis saiu ontem do Parque das Nações por volta das 5h30 e iniciou a peregrinação até o santuário nacional, em trajeto de quase 190 quilômetros.

Depois das primeiras nove horas de caminhada, os devotos de Nossa Senhora chegaram em Arujá, primeira parada do roteiro. A romaria continua hoje, pela Rodovia Presidente Dutra e vai sentido a cidade de Jacareí.

Pelo caminho, os fiéis contam com o apoio de voluntários que oferecem água e comida em pontos estratégicos da rodovia e com o suporte de dois carros de passeio e um ônibus, veículos alugados pelo grupo para levar as malas e os suprimentos necessários para a peregrinação.

Amanhã os romeiros devem seguir sentido a Caçapava, no sábado fazem uma parada em Pindamonhangaba e, no domingo, irão se encontrar em uma gruta, no km 75 da Dutra para seguir em procissão até a Basílica de Aparecida.

Por conta da volta das celebrações presenciais, o grupo do Grande ABC deve se juntar a um grande número de peregrinos, superando o movimento registrado em 2019, anterior à pandemia, conforme expectativa da Polícia Rodoviária Federal.

Enfrentando sua 12° caminhada, o enfermeiro Elvio Barbosa Gabriel, 56 anos, realizou a peregrinação no ano passado e encontrou um cenário completamente diferente dos outros anos. “A basílica estava completamente vazia quando entrei, nunca tinha visto isso em todos esses anos em que faço a romaria. Única parte de Aparecida que tinha um pouco de movimento era na visitação a imagem de Nossa Senhora. Ano passado foi muito cruel, muito diferente do que eu estava acostumado”, relatou o enfermeiro.

Como milhões de fiéis ao redor do País, Elvio realiza a peregrinação como forma de agradecimento à Nossa Senhora. Há 12 anos sóbrio, o enfermeiro conta que viveu tempos difíceis por conta do vício em bebida. “Comecei bebendo socialmente, depois bebia para trabalhar e cheguei no ponto de não querer mais trabalhar por conta da bebida. Foi ai que fiz um pedido à Nossa Senhora e decidi procurar ajuda. De lá para cá nunca mais coloquei um gole de bebida alcoólica na boca”, diz.

Não por acaso que o grupo de romeiros sai todos os anos do mesmo endereço, da Fraternidade Anti-Alcóolica e Drogas, no Parque das Nações, instituição que ajudou Elvio a largar o vício. Ontem, antes do início da exaustiva caminhada, os romeiros receberam uma bênção de um padre da comunidade local.