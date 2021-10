Processo de Toscano avança na Justiça

Raphael Rocha



06/10/2021 | 23:00



A juíza Tânia Magalhães Avelar Moreira da Silveira, da 1ª Vara Criminal do Fórum Regional do Jabaquara, na Capital, percorreu os últimos passos no processo no qual o superintendente do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), Rodrigo Toscano, é réu acusado de vender gasolina adulterada em posto de combustível que possuía no bairro da Saúde, também em São Paulo. Na semana passada, a magistrada ouviu testemunhas – de acusação e defesa -, os advogados que trabalham para Toscano e representantes do Ministério Público. Assim, o processo voltou à sua mesa, para que a sentença seja proferida. O caso remonta a setembro de 2016, quando Felícia de Lima Oliveira, hoje com 31 anos, colocou R$ 127 de gasolina no seu Volkswagen Parati (ano 2002) no Auto Posto Portal da Saúde e, dias depois, notou problemas no desempenho do automóvel. O mecânico atestou que a falha decorrida da má qualidade da gasolina e ela teve de desembolsar R$ 8.050 para arrumar o carro.

BASTIDORES

Agenda

O governador João Doria (PSDB) estará hoje em Diadema, a partir das 10h, para inaugurar oficialmente a Rede Lucy Montoro, de atendimento a pessoas com deficiência. A unidade estará no Quarteirão da Saúde, no Centro, e foi promessa do antecessor do tucano, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), ao também ex-prefeito Lauro Michels (PV).

Estudo – 1

O relatório da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) sobre a reorganização administrativa da Câmara de Santo André chegou à mesa diretora. A Fipe foi contratada justamente para desenhar o organograma legislativo em meio à pressão de TCE (Tribunal de Contas do Estado) e Ministério Público para redução do número de assessores sem concurso público e adoção de exigência de escolaridade para os comissionados. O comando da casa confirmou o recebimento do estudo e enviou para a comissão especial montada na Câmara para debater o assunto. Dentro de dez dias haverá retorno da análise.

Estudo – 2

Esta coluna apurou que técnicos da Fipe recomendaram que a Câmara de Santo André corte mais um assessor por gabinete de vereadores – de oito para sete – e que não seja adotada regra de transição para que comissionados apresentem diploma de nível superior. A presidência da casa, por sua vez, já admite implementar um período de um a dois anos para que os servidores possam concluir a capacitação.

Bajulação

Em São Bernardo, a sessão ficou marcada pela bajulação ao prefeito Orlando Morando (PSDB) por parte da base de sustentação. Ontem foi o dia do prefeito e os parlamentares governistas fizeram questão de apresentar – e aprovar – requerimento com congratulações ao trabalho do tucano. Mas o discurso mais efusivo foi feito por Eliezer Mendes (Podemos).

Convite

Além de enaltecer a atuação do chefe do Executivo, Eliezer avisou que vai conversar com a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, e com o senador Alvaro Dias, também expoente da legenda, sobre convite formal para que Morando integre os quadros do Podemos. E mais do que isso. Que ele seja candidato ao governo do Estado pelo partido.

Visita

A prefeita de Caruaru, em Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), visitou ontem o prefeito de Santo André, paulo Serra (PSDB). Ela, que preside o tucanato no Estado, veio conhecer o processo de desburocratização da administração e a concessão da Nova Ceasa.