São Bernardo rejeita proposta financeira para gestão da Cidade da Criança

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 22:54



A Prefeitura de São Bernardo rejeitou a proposta comercial da Expoaqua, única empresa a formalizar oferta para gerir o Parque Cidade da Criança Rubens Freire, localizado no Jardim do Mar. A administração de Orlando Morando (PSDB) concedeu prazo de oito dias para que a concorrente apresente outro plano financeiro para administrar o histórico equipamento.



Atual permissionária do local – mas com contrato a título precário, estabelecido no governo de Luiz Marinho (PT) e restabelecido por Morando em meio à pandemia de Covid-19 –, a Expoaqua propôs pagar R$ 3,5 milhões de outorga fixa e 10,26% da receita como outorga variável.



Conforme a gestão tucana, “a proposta comercial da Expoaqua foi desclassificada porque estava em desacordo com um dos itens do edital, já que algumas planilhas que integram a proposta comercial apresentam inconsistências”. O governo não detalhou, entretanto, quais foram as inconsistências encontradas pela comissão de licitações. “Como é a única licitante no certame, a Expoaqua foi notificada para apresentar nova proposta comercial, conforme permitido pela lei número 8.666/1993.”



Desde o começo de seu governo, em janeiro de 2017, Morando fala em transferir à iniciativa privada o controle do parque, inaugurado em 1968 e que é um dos marcos culturais do município. Foram três tentativas frustradas de licitação na rua para encontrar um parceiro. Caso a Expoaqua não apresente nova proposta, a licitação é declarada deserta, fato que resultaria na quarta vez que a Prefeitura veria fracassar a concorrência. Questionada se há plano B para essa possibilidade, a gestão tucana não adiantou os próximos passos.



A primeira concorrência do governo Morando para ceder à iniciativa privada o controle da Cidade da Criança foi aberta em dezembro de 2019 e o governo estimava receber R$ 33,8 milhões, sendo R$ 5 milhões em outorga fixa e R$ 28,8 milhões em outorga variável (calculada a partir da perspectiva de ganhos com a comercialização de ingressos, por exemplo).



A Closer Soluções Empresariais, com sede em São Caetano, ofereceu a quantia mínima do edital e venceu a concorrência, que foi encerrada em março de 2020. Dias depois da assinatura do acordo, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado no País. A pandemia do novo coronavírus fez com que parques ficassem fechados. A Closer desistiu do negócio.



Nos outros certames a licitação foi considerada deserta.