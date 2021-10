Região chega a 80% dos jovens vacinados contra a Covid-19

Anderson Fattori



07/10/2021 | 05:49



As cidades do Grande ABC atingiram 80,7% dos moradores de 12 a 17 anos imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso significa que oito a cada dez munícipes desta faixa etária já iniciaram o esquema vacinal. Como os jovens estão sendo imunizados com o fármaco da Pfizer, único liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para esse grupo, a aplicação da segunda dose deve ocorrer no início de novembro, ou seja, dois meses depois do começo da imunização da faixa etária.

O município do Grande ABC com a situação mais avançada é Ribeirão Pires, que praticamente concluiu a proteção da faixa etária, com cobertura vacinal de 99,8% – faltam apenas 13 jovens para ser imunizados, de acordo com dados da Prefeitura. Na sequência aparecem Santo André e São Bernardo, ambas com 90% de cobertura. Diadema atingiu 88,4% de proteção da faixa etária, seguida de São Caetano, com 69,5% e Mauá, com 61,8%. O Paço de Rio Grande da Serra não informou os dados. No total, dos 224.728 moradores do Grande ABC desta faixa etária, 186.111 já estão protegidos.

Com a proteção dos jovens em fase adiantada, as prefeituras do Grande ABC agora foram na busca ativa dos munícipes que deixaram de comparecer aos postos de saúde para receber a segunda dose. O Diário mostrou no sábado que pelo menos 123 mil pessoas que moram na região não voltaram para completar o esquema vacinal contra a Covid. de acordo com dados de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires – Mauá e Rio Grande da Serra não informaram.

No total, as cidades do Grande ABC já aplicaram 3.861.383 doses dos imunizantes, sendo que 2.155.743 são referentes ao início do esquema vacinal, 1.578.692 são segundas doses, 58.862 são reforços e 68.086 são referentes a vacina da Janssen, que é de aplicação única.

Com isso, levando em consideração todo o público que pode ser vacinado neste momento, ou seja, pessoas com 12 anos ou mais, a cobertura da primeira dose chegou a 95,8% e a imunização completa é realidade para 70,9% dos moradores.

Com esses números as cidades da região colocam fim às restrições impostas ao comércio. São Caetano segue as determinações do Plano São Paulo desde 17 de agosto, ou seja, liberou os estabelecimentos comerciais para funcionarem com 100% da capacidade e horário livre. O mesmo acontece com Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que mantiveram restrições até o fim de setembro. Em São Bernardo, hoje é o último dia em que o comércio pode funcionar só das 6h às 22h e com 60% da capacidade. Já em Santo André, as regras valem até dia 15.

“Os números dão mais segurança para que as prefeituras possam ampliar suas flexibilizações, considerando as particularidades de cada município. A queda dos números de casos e óbitos é resultado direto do aumento do número das pessoas vacinadas. Vamos seguir para que a imunização da nossa gente siga com eficiência e agilidade, afirmou Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André e presidente do Consórcio.