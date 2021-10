2004 Filippi em Diadema. Volpi em Ribeirão Pires. Kiko em Rio Grande da Serra. Em Mauá, mistério...

Ademir Medici



07/10/2021 | 05:34



Escreveu o Diário, na manchete da segunda-feira, 1º de novembro de 2004, com os resultados de dois segundos turnos: ‘O PT mostrou força e reelegeu os prefeitos de Santo André e Diadema. O PSDB do governador Geraldo Alckmin ficou com apenas Rio Grande da Serra – mas apoiou os vencedores em São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires, onde os prefeitos eleitos eram do PSB (Dr. Dib), PTB (Auricchio) e PV (Volpi). Naquele momento, a incógnita permanecia em Mauá, que apostou no PT, seria governado a princípio pelo PL, depois pelo PV e que poderia ter um prefeito do PSB. Mas esta é uma história que fica para amanhã. Por hoje...



851 – Sufoco em Diadema. No primeiro turno, ganha o tucano José Augusto; no segundo turno, virada do prefeito reeleito, o petista José de Filippi Junior. Em todas as situações, contagem voto a voto, já na era das urnas eletrônicas.

852 – No primeiro turno, seis candidatos diademenses: José Augusto, 106.263 votos (48,53%); Filippi, 96.521 (44,08%); Gilson Menezes (PL), 12.924; Francisco Luna (PFL), 2.541; Ivanci (PSTU), 363; e Professor César (PRTB), 359 votos.

853 – No segundo turno, a virada: Filippi, com Joel Fonseca Costa de vice, 111.333 votos; José Augusto, 110.779. Uma vitória com a diferença de apenas 554 votos. E Filippi seguia para o seu terceiro mandato.

854 – À Câmara Municipal de Diadema, uma boa renovação: apenas oito vereadores conseguem se reeleger, entre eles o veterano Milton Capel. Cida Ferreira foi a mais votada, com 4.686 votos, numa bancada feminina completada por Irene dos Santos, Marion Alves de Oliveira e Regina Gonçalves. Entre os novatos, um futuro prefeito, Lauro Michels Sobrinho, cujo tio fora duas vezes prefeito.

855 – Em Ribeirão Pires, cinco candidatos a prefeito e uma boa disputa: o novato Clóvis Volpi, o veterano Valdírio Prisco, o vice-prefeito petista Jair Diniz, o tucano César de Carvalho e o candidato do Prona, Luiz Francia, na onda do “meu nome é Enéas”.

856 – A manchete do Diário não deixa dúvidas: ‘Eleição de Clóvis Volpi dá novo perfil político a Ribeirão Pires’: Volpi (PV), com Dr. Jorge Luis Mitidiero Bussanra de vice, 16.023 votos (38,73%); Valdírio Prisco (PMDB), 13.864 (33,51%); Jair Diniz (PT), 8.010; César de Carvalho (PSDB), 3.005; e Luiz Francia (Prona), 468 votos.

857 – Menos da metade dos vereadores se reelegeu em Ribeirão Pires. O campeão de votos foi Gilson Hamada, com 1.888 votos. Entre os reeleitos, um futuro prefeito, Saulo Benevides. Reeleita, uma única mulher, Professora Elzinha – Sonia Garcia e Mara Ribeiro Moraes não conseguiram novas cadeiras.

858 – Em Rio Grande da Serra, a vitória de Adler Kiko Teixeira (PSDB), com Helenice de Arruda de vice – a segunda mulher a ocupara a vice-prefeitura da cidade, depois de Maria Rita Serrano, sem se esquecer de Irinéia José Midolli, que foi prefeita de Rio Grande da Serra entre 1973 e 1977.

859 – Foram cinco os candidatos a prefeito: Kiko, com 11.414 votos (48,34%); Cafu (PT), que aparecia em primeiro nas pesquisas, 7.837 (33,19%); Gilvan Mendonça (PPS), 2.287; Valmir Copina (PFL), 1.855; e Antonio Angelo (PSTU), 218 votos.

860 – Na Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, redução no número de vereadores (nove, contra 15 da gestão que se encerrava); e renovação, com apenas quatro reeleitos, entre os quais Claudinho da Geladeira, futuro prefeito. O mais votado em 2004 foi um novato, Anderson Guijarro, com 590 votos. Entre os nove, nenhuma mulher.