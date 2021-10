Brasil tem 45,25% da população completamente vacinada contra covid-19

06/10/2021 | 20:49



O número de pessoas com esquema vacinal completo contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 6, a 96.525.104, o equivalente a 45,25% da população. Ao mesmo tempo, 148.644.221 moradores do País foram vacinados com ao menos uma dose, o que corresponde a 69,68% do total. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Nas últimas 24 horas, o País registrou a aplicação de 2.119.089 doses de vacinas contra a covid-19. Foram administradas 532.854 primeiras doses, 1.371.596 segundas doses e 215.814 terceiras doses. O número de doses únicas aparece como -1.175 porque o Estado do Ceará realizou uma revisão dos dados.

Proporcionalmente, São Paulo é o Estado que mais vacinou tanto com primeira dose, com 79,46% dos habitantes parcialmente imunizados, quanto com doses de reforço, com 59,48% das pessoas com esquema vacinal completo. Neste critério, o Estado é acompanhado de perto pelo Mato Grosso do Sul (59,01%).