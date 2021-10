Fotos postadas por Britney Spears nas redes sociais podem prejudicá-la em batalha judicial

06/10/2021 | 17:11



Britney Spears deve encontrar alguns problemas na audiência final da disputa de sua tutela. A cantora, recentemente, publicou imagens mais íntimas e sensuais no Instagram que, segundo o Hollywood Life, podem prejudicá-la no processo.

Por um lado, pode-se argumentar que Britney está sendo autêntica e, finalmente, se sentindo capaz de tomar suas próprias decisões. Por outro lado, se suas escolhas, decisões e padrões de comportamento colaborarem com as evidências de que ela pode estar mentalmente instável, então sua liberdade dessa tutela opressora pode estar ameaçada, disse a advogada Sabrina Shaheen Cronin.

A intérprete de Baby One More Time esteve sob o olhar severo do pai, Jamie Spears por treze anos, sendo incapaz de decidir o rumo de sua vida ou carreira - mesmo aos 39 anos de idade. Depois de expor a situação publicamente e iniciar uma batalha judicial, em setembro, a tutela foi repassada para o contador John Zabel.

A tutela foi instituída inicialmente por causa do colapso público de Britney há vários anos, juntamente de outros padrões de comportamento questionáveis, o que fez as pessoas ao seu redor duvidarem de sua estabilidade mental, completa Cronin.

No dia 12 de novembro, a última decisão do caso da Princesa do Pop será tomada.