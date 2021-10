Duda Reis e João Guilherme são flagrados juntos em balada

06/10/2021 | 17:11



E a fila andou! Depois de terminar o namoro com a influenciadora Jade Picon no final de agosto, João Guilherme curtiu com Duda Reis o show da cantora Ludmilla. Na última terça-feira, dia 5, os dois tomaram shots de tequila juntos e depois aproveitaram a pista de dança.

Eles também foram vistos ao beijos na festa e no maior romance durante o evento.

Será que vem esse casal novo por aí?